Администрация Красноярска готовится к структурным изменениям

Комиссия Горсовета Красноярска рассмотрела проект структурных преобразований в администрации города. Прежде всего, перемены коснутся двух управлений — по физической культуре, спорту и туризму, а также молодежной политики.

Управление по работе с молодежью предлагается наделить статусом «главного», а также передать в его ведение сферу туризма. Таким образом, в администрации появятся управление по физической культуре и спорту, а также главное управление молодежной политики и туризма.

Кроме того, предлагается упразднить главное управление социальной защиты населения – его функции передадут краевому УСЗН. В мэрии же будет создано управление социальной защиты, не имеющее статуса «главного». Его специалисты займутся реализацией инициативных полномочий городских властей в социальной сфере, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

