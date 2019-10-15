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Администрация Красноярска готовится к структурным изменениям

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Красноярск
15:37 15 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Комиссия Горсовета Красноярска рассмотрела проект структурных преобразований в администрации города. Прежде всего, перемены коснутся двух управлений — по физической культуре, спорту и туризму, а также молодежной политики.

Управление по работе с молодежью предлагается наделить статусом «главного», а также передать в его ведение сферу туризма. Таким образом, в администрации появятся управление по физической культуре и спорту, а также главное управление молодежной политики и туризма.

Кроме того, предлагается упразднить главное управление социальной защиты населения – его функции передадут краевому УСЗН. В мэрии же будет создано управление социальной защиты, не имеющее статуса «главного». Его специалисты займутся реализацией инициативных полномочий городских властей в социальной сфере, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
 

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