Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил Владимиру Путину о готовности Красноярска к большим спортивным событиям. Накануне в Нижнем Новгороде прошел Госсовет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Главной темой Госсовета стало обсуждение роли регионов и муниципалитетов в развитии физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, решении стратегических задач и достижении национальных целей в отрасли. Отдельно участники обсудили возможность проведения в России новых больших спортивных событий.

«Нам хорошо известен позитивный социальный эффект подобных проектов. С учетом успешного опыта уже проведенных в России мировых спортивных первенств прошу определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересны, а также подумать об учреждении новых форматов международных состязаний. Например, ориентированных на расширение сотрудничества по линии БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, других организаций», – пояснил Владимир Путин.

В свою очередь Александр Усс рассказал о проведении в Красноярске Универсиады и заверил участников заседания Совета в готовности города принимать соревнования самого высокого уровня.