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Александр Усс доложил Владимиру Путину о готовности Красноярска к большим спортивным событиям

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Красноярск
11:02 11 Октября 2019
спорт, губернатор, президент, путин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © kremlin.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил Владимиру Путину о готовности Красноярска к большим спортивным событиям. Накануне в Нижнем Новгороде прошел Госсовет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Главной темой Госсовета стало обсуждение роли регионов и муниципалитетов в развитии физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, решении стратегических задач и достижении национальных целей в отрасли. Отдельно участники обсудили возможность проведения в России новых больших спортивных событий.

«Нам хорошо известен позитивный социальный эффект подобных проектов. С учетом успешного опыта уже проведенных в России мировых спортивных первенств прошу определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересны, а также подумать об учреждении новых форматов международных состязаний. Например, ориентированных на расширение сотрудничества по линии БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, других организаций», – пояснил Владимир Путин.

В свою очередь Александр Усс рассказал о проведении в Красноярске Универсиады и заверил участников заседания Совета в готовности города принимать соревнования самого высокого уровня.

«Универсиада прошла буквально несколько месяцев назад. Естественно, хорошая инфраструктура пользуется большим спросом, прежде всего, у самих красноярцев - как у молодежи, так и у лиц старшего поколения. Но это национальное достояние, мы хорошо это понимаем, и поэтому Красноярск и его инфраструктура должны использоваться для проведения крупнейших мероприятий, в том числе и международного уровня. После небольшой, буквально в несколько месяцев, передышки, в декабре мы принимаем национальный чемпионат по фигурному катанию. Месяц назад в Нур-Султане принято решение о проведении в Красноярске чемпионата мира по вольной борьбе – это не зимний вид спорта, но тем не менее в Красноярске есть одна из лучших спортивных школ, большие организационные традиции. И авторитет Универсиады, конечно, во многом предопределил это решение. Мы заявились ещё весной на проведение очень престижного мероприятия - мирового чемпионата по фристайлу и сноуборду. И следующей весной ожидаем положительного решения, для этого у нас есть все предпосылки», - отметил Губернатор.

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