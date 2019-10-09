Информация о смене директора краевого телеканала не соответствует действительности. Ранее Sibnovosti.ru писали о том, что на телеканале «Енисей» пройдет смена руководства.

«Информация о смене руководства на краевом телеканале не соответствет действительности», - заявили Sibnovosti.ru в пресс-службе правительства Красноярского края.

«Енисей» является краевым государственным телеканалом, который вещает на 21-й кнопке в 578 населенных пунктах региона. Собственное вещание осуществляется с 1 января 2013 года.

Редакция приносит извинения читателям, заместителю губернатора Красноярского края Василию Нелюбину и директору телеканала Татьяне Киреевой.

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