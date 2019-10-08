Павел Ростовцев: «Пока даже не знаю, сколько получает министр»

Павел Ростовцев дал первое большое интервью в новом статусе - министра спорта Красноярского края. В эфире «Острой передачи» на радиостанции «Красноярск Главный» чиновник рассказал о том, ждут ли кадровые перемены спортивную общественность региона, что он думает о возвращении пива на стадионы и почему на складах спортклубов пылятся новенькие лыжи.

Почему так долго тянулся момент вашего назначения? Практически весь месяц информация о вашем назначении была, но самого факта не было.

Видимо, там была какая-то процедура. Нужен был пакет документ, официальная позиция губернатора. Александр Викторович пообщался со мной в районе 10 сентября, и вопрос был решен.

В 2006 году после Олимпиады в Турине вы возглавили краевое агентство по спорту, туризму и молодежной политике - аналог нынешнего Минспорта. Павел Ростовцев тогда и сейчас - какой он?

Мое состояние декабря 2006 года и сегодня - две большие разницы. Вопросов на повестке, наверное, столько же, но сегодня я прекрасно понимаю, куда идти, как решать вопросы и получать ответы.

График депутата ЗС и министра спорта как-то отличается?

Конечно, в исполнительной власти более интенсивная работа. И я всегда своим коллегам по парламенту это говорил. А что касается зарплаты - я пока даже не знаю, сколько получает министр, но если больше депутата, то это заслуженно.

Первоочередные задачи в отрасли спорта?

Есть федеральный проект «Спорт - норма жизни». Его реализация в плане первоочередных задач. Плюс подготовка бюджета на 2020-2022 годы.

Ждать ли каких-то кадровых решений в министерстве и руководстве спортивных учреждений?

Нет, таких планов нет. При руководстве Сергея Алексеева красноярский спорт достиг больших вершин. Поэтому команда работает и не стоит ее разрушать.

Во время работы депутатом вы часто критиковали систему финансирования профессиональных команд. Стоит ли сейчас ожидать уменьшения их бюджета, усиление работы по поиску спонсорства?

Не сказал бы, что я критиковал. Я высказывался об отсутствии баланса между профессиональным спортом и массовым, детским спортом в части денег и возможностей. 2019 год стал здесь поворотным. Все части спорта важны, поэтому я за баланс. Что касается финансирования наших команд - давайте дождемся проекта бюджета.

Важный вопрос при оценке деятельности профессиональных клубов - это не только результат, но и посещаемость игр. Будете ли вы ставить задачу увеличивать этот показатель?

Дополнительные задачи здесь ставить смысла нет. Посещаемость - это прямая зависимость от результата. После победы баскетбольного «Енисея» над ЦСКА, встреча с «Химками» была аншлаговой.

Реально ли посетить все спортивные мероприятия в Красноярске?

Нет, это нереально. В год их у нас около 800.

Арена «Платинум» не является спортивным объектом в прямом смысле слова. А значит, на соревнованиях там можно продавать пиво. Почему этого не происходит, и как вы вообще относитесь к продаже пенного на трибунах?

На счет арены, честно скажу, не знаю. Разберусь. А что касается пива на спортобъектах… С одной стороны нужно возвращать - есть в этом некий шарм. С другой стороны, требования безопасности необходимо выполнять. Если хотите мое мнение: я бы с удовольствием пришел на стадион в компании друзей и выпил бокал пива в перерыве.

Объекты Универсиады. Кто их сейчас содержит?

Пока мы. Но с 2020 года часть объектов перейдут в управление федерального Минспорта и СФУ. Точно по цифрам не скажу, но на содержание «Сопки» сейчас в год уходит около 200 млн рублей. Хотя эта сумма существенно меньше, чем мы тратим на содержание Академии борьбы им. Дмитрия Георгиевича Миндиашвили.

Крупные спортивные события в Красноярске распланированы на несколько лет вперед. Это тенденция?

Да. У нас уже есть решение по чемпионату мира по борьбе, играм чемпионата мира по волейболу, чемпионата мира по сноуборду и фристайлу. Это одна из главных задач - заводить в город мировые спортивные события. Было бы очень правильно провести мировой чемпионат по хоккею с мячом.

Но если вернуться на землю: десять лет назад в крае массово построили футбольную инфраструктуру - в районах постелили искусственные поля… Но в чемпионате края участвуют команды Красноярска, Железногорска, Ачинска и Лесосибирска. Здесь будут какие-то усилия со стороны министерства, чтобы развивать футбольную жизнь в районах?

Один из важных моментов в моей предстоящей работе - запустить развитие именно в территориях. Но когда общаешься с людьми в районах, всплывает масса нюансов, в том числе в части бюрократии. К примеру, мы поддерживаем клубы по месту жительства: один из них у нас получил деньги на покупку лыж. Лыжи купили, крепления, палки. Но ботинок в перечне нет. И стоит этот весь инвентарь на складе мертвым грузом. Вот такие сигналы с мест нужно поправлять.

Фото: 1028.fm