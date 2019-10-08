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Павел Ростовцев: «Пока даже не знаю, сколько получает министр»

Главная Политика
Красноярск
12:28 8 Октября 2019
красноярск, министр, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Павел Ростовцев дал первое большое интервью в новом статусе - министра спорта Красноярского края. В эфире «Острой передачи» на радиостанции «Красноярск Главный» чиновник рассказал о том, ждут ли кадровые перемены спортивную общественность региона, что он думает о возвращении пива на стадионы и почему на складах спортклубов пылятся новенькие лыжи.

Почему так долго тянулся момент вашего назначения? Практически весь месяц информация о вашем назначении была, но самого факта не было.

Видимо, там была какая-то процедура. Нужен был пакет документ, официальная позиция губернатора. Александр Викторович пообщался со мной в районе 10 сентября, и вопрос был решен.

В 2006 году после Олимпиады в Турине вы возглавили краевое агентство по спорту, туризму и молодежной политике - аналог нынешнего Минспорта. Павел Ростовцев тогда и сейчас - какой он?

Мое состояние декабря 2006 года и сегодня - две большие разницы. Вопросов на повестке, наверное, столько же, но сегодня я прекрасно понимаю, куда идти, как решать вопросы и получать ответы.

График депутата ЗС и министра спорта как-то отличается?

Конечно, в исполнительной власти более интенсивная работа. И я всегда своим коллегам по парламенту это говорил. А что касается зарплаты - я пока даже не знаю, сколько получает министр, но если больше депутата, то это заслуженно.

Первоочередные задачи в отрасли спорта?

Есть федеральный проект «Спорт - норма жизни». Его реализация в плане первоочередных задач. Плюс подготовка бюджета на 2020-2022 годы.

Ждать ли каких-то кадровых решений в министерстве и руководстве спортивных учреждений?

Нет, таких планов нет. При руководстве Сергея Алексеева красноярский спорт достиг больших вершин. Поэтому команда работает и не стоит ее разрушать.

Павел Ростовцев: «Пока даже не знаю, сколько получает министр»

Во время работы депутатом вы часто критиковали систему финансирования профессиональных команд. Стоит ли сейчас ожидать уменьшения их бюджета, усиление работы по поиску спонсорства?

Не сказал бы, что я критиковал. Я высказывался об отсутствии баланса между профессиональным спортом и массовым, детским спортом в части денег и возможностей. 2019 год стал здесь поворотным. Все части спорта важны, поэтому я за баланс. Что касается финансирования наших команд - давайте дождемся проекта бюджета.

Важный вопрос при оценке деятельности профессиональных клубов - это не только результат, но и посещаемость игр. Будете ли вы ставить задачу увеличивать этот показатель?

Дополнительные задачи здесь ставить смысла нет. Посещаемость - это прямая зависимость от результата. После победы баскетбольного «Енисея» над ЦСКА, встреча с «Химками» была аншлаговой.

Реально ли посетить все спортивные мероприятия в Красноярске?

Нет, это нереально. В год их у нас около 800.

Арена «Платинум» не является спортивным объектом в прямом смысле слова. А значит, на соревнованиях там можно продавать пиво. Почему этого не происходит, и как вы вообще относитесь к продаже пенного на трибунах?

На счет арены, честно скажу, не знаю. Разберусь. А что касается пива на спортобъектах… С одной стороны нужно возвращать - есть в этом некий шарм. С другой стороны, требования безопасности необходимо выполнять. Если хотите мое мнение: я бы с удовольствием пришел на стадион в компании друзей и выпил бокал пива в перерыве.

Объекты Универсиады. Кто их сейчас содержит?

Пока мы. Но с 2020 года часть объектов перейдут в управление федерального Минспорта и СФУ. Точно по цифрам не скажу, но на содержание «Сопки» сейчас в год уходит около 200 млн рублей. Хотя эта сумма существенно меньше, чем мы тратим на содержание Академии борьбы им. Дмитрия Георгиевича Миндиашвили.

Крупные спортивные события в Красноярске распланированы на несколько лет вперед. Это тенденция?

Да. У нас уже есть решение по чемпионату мира по борьбе, играм чемпионата мира по волейболу, чемпионата мира по сноуборду и фристайлу. Это одна из главных задач - заводить в город мировые спортивные события. Было бы очень правильно провести мировой чемпионат по хоккею с мячом.

Но если вернуться на землю: десять лет назад в крае массово построили футбольную инфраструктуру - в районах постелили искусственные поля… Но в чемпионате края участвуют команды Красноярска, Железногорска, Ачинска и Лесосибирска. Здесь будут какие-то усилия со стороны министерства, чтобы развивать футбольную жизнь в районах?

Один из важных моментов в моей предстоящей работе - запустить развитие именно в территориях. Но когда общаешься с людьми в районах, всплывает масса нюансов, в том числе в части бюрократии. К примеру, мы поддерживаем клубы по месту жительства: один из них у нас получил деньги на покупку лыж. Лыжи купили, крепления, палки. Но ботинок в перечне нет. И стоит этот весь инвентарь на складе мертвым грузом. Вот такие сигналы с мест нужно поправлять.

Фото: 1028.fm

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