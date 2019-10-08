Министр спорта Павел Ростовцев выступил за возвращение пива на стадионы. Накануне он дал первое большое интервью на радиостанции «Красноярск Главный». Отвечая на вопрос о запрете продаж пенного напитка на спортивных сооружениях, чиновник ответил следующее:

«С одной стороны нужно возвращать - есть в этом некий шарм. С другой стороны, требования безопасности нужно выполнять. Если хотите мое мнение: я бы с удовольствием пришел на стадион в компании друзей и выпил бокал пива в перерыве».

Ростовцев был назначен на должность 30 сентября. До этого он работал депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Полный текст интервью можно прочитать по ссылке.