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Павел Ростовцев выступил за возвращение пива на стадионы

Главная Политика
Красноярск
11:47 8 Октября 2019
министр, пиво, закон, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр спорта Павел Ростовцев выступил за возвращение пива на стадионы. Накануне он дал первое большое интервью на радиостанции «Красноярск Главный». Отвечая на вопрос о запрете продаж пенного напитка на спортивных сооружениях, чиновник ответил следующее:

«С одной стороны нужно возвращать - есть в этом некий шарм. С другой стороны, требования безопасности нужно выполнять. Если хотите мое мнение: я бы с удовольствием пришел на стадион в компании друзей и выпил бокал пива в перерыве».

Ростовцев был назначен на должность 30 сентября. До этого он работал депутатом Законодательного собрания Красноярского края. 

Полный текст интервью можно прочитать по ссылке

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