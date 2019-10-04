Краевое правительство завершает формирование региональной стратегии развития Арктической зоны

Краевое правительство завершает работу по формированию региональной стратегии развития северных и арктических территорий. В режиме видеоконференцсвязи с Москвой и Дудинкой вице-премьер Анатолий Цыкалов доложил, что на улучшение качества жизни северян требуется 49 млрд рублей. В арктической зоне Красноярского края планируют усовершенствовать социальную инфраструктуру, переоснастить больницы, школы и систему ЖКХ, развивать спорт и культуру, а также предусмотреть меры господдержки населения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Основой нашей региональной Стратегии стала забота о людях, проживающих в суровых северных условиях. Президентом РФ поставлена задача по достижению показателей социального развития арктических территорий до уровня не ниже среднероссийских, и мы учитываем это направление в своей Стратегии. Цель и краевого документа стратегического планирования и Стратегии развития Арктической зоны России – превратить проблемы арктических территорий в возможности и перспективы», – цитирует Анатолия Цыкалова пресс-служба краевого правительства.

Добавим, что федеральное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уже провело аналогичные обсуждения в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, а также Санкт-Петербурге.