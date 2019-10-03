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Управлять Красноярским краем будут из специального информационного центра

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Красноярск
16:31 3 Октября 2019
информация, управление, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Управлять Красноярским краем будут из специального информационного центра, созданного на базе инфоцентра Универсиады-2019. Об этом рассказали в региональном министерстве цифрового развития.

«Там в режиме реального времени будет собираться и обрабатываться информация из муниципалитетов и отраслевых ведомств», - сообщили в ведомстве.

Создание центра - один из пунктов государственной программы края «Развитие информационного общества». Помимо этого уже в следующем году планируется обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом почти 11 тысяч жителей малочисленных и отдаленных поселков. Будет построено 16 базовых станций. Кроме того, доступ к интернету в следующем году получат 707 социальных учреждений края, в 2021 году – 927. Он появится в образовательных учреждениях, ФАПах, сельсоветах и в пунктах пожарной охраны региона.

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