На работу службы санавиации в Красноярском крае направят еще 200 млн рублей

Законодательное собрание Красноярского края поддержало дополнительное финансирование работы службы региональной санавиации. Изначально на эти цели в бюджете было предусмотрено 100 млн рублей, однако с учетом увеличившегося количества вылетов в районы, решено было добавить еще 100 млн рублей.

«В правительство края направлен проект программы с предложением откорректировать средства, в том числе за счет замещения краевых финансов федеральным трансфертом, который поступил из Резервного фонда Российской Федерации. Это связано с тем, что увеличилось количество вылетов в населенные пункты края для более быстрой медицинской эвакуации в краевые специализированные учреждения пациентов с экстренными ситуациями, в том числе с тяжелыми сосудистыми катастрофами, травмами, пневмонией», - пояснил министр здравоохранения края Борис Немик.

Всего в 2019 году на работу службы санитарной авиации региона с учетом корректировок будет направлено 703,8 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

фото: краевая больница