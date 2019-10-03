Краевые депутаты приняли закон о защите прав дольщиков

В Красноярском крае создадут Фонд защиты прав участников долевого строительства. Это предусмотрено законом, который в четверг, 3 октября, приняли депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Создание фонда позволит привлекать к достройке проблемных домов деньги из бюджетов всех уровней.

«Из краевой казны в фонд будут направлены средства в виде имущественного взноса в размере 25% средств от общего бюджета регионального фонда. На эти цели уже предусмотрен 621 млн рублей в осенней корректировке краевого бюджета. Федерация в ответ также подтверждает свое участие имущественным взносом, который поступает в региональный фонд, но уже в размере 75%», - пояснили механизм действия закона в краевом министерстве строительства.

В первом плане мероприятий нового фонда стоит решение проблем с достройкой домов «Реставрации» в Студгородке Красноярска и микрорайоне Солнечный, а также дома «СибСтройИнвеста» по ул. Грунтовой, 28А. Зарегистрировать новую организацию планируют до 4 ноября. В ближайшее время будет принято решение о ее руководителе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.



фото: Бурмистров А. В., sobranie.info