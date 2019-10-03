Депутат Госдумы принимала обращения от жителей края в региональной общественной приемной «Единой России»

Во вторник, 1 октября, депутат Государственной думы от «Единой России» Раиса Кармазина принимала обращения от жителей Красноярского края. Встреча по личным вопросам состоялась в региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Красноярске.

На прием к парламентарию записались семь человек – пенсионеры, ветераны труда, люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Красноярске и в районах края. Так, жительница Советского района краевого центра обратилась по поводу надбавки к пенсии по достижении 80 лет. Ветеран труда, проживающая на правобережье Красноярска, пожаловалась на невыплату ветеранских субсидий. С похожим вопросом обратилась еще одна жительница краевого центра. Еще один из поступивших вопросов касался переселения по программе «Север-Юг». Кроме того, две жительницы Красноярского края попросили помощи у депутата в предоставлении жилья детям из детского дома и выделении жилья погорельцам.

Часть обращений была рассмотрено прямо в ходе приема. Заявителям были даны подробные консультации. Те вопросы, которые требуют дополнительной информации или участия специалистов различных инстанций, были взяты депутатом в дальнейшую работу. По ним в компетентные органы будут направлены депутатские обращения.

Напомним, прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Красноярском крае ведется по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17.

График приема можно найти на сайте регионального отделения партии: http://krasnoyarsk.er.ru/

Фото: газета «Ангарский рабочий»

По материалам «Единой России»