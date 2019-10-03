ФСИН России может возглавить глава ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Калашников стал начальником управления ФСБ по Красноярскому краю в 2017 году. Именно с его приходом начался ряд резонансных дел в отношении красноярских и краевых депутатов и чиновников. Расследования начались в отношении главы Богучанского района Александра Бахтина, депутата Горсовета Аркадия Волкова, главврача Перинатального центра Андрея Павлова, Антона Натарова - советника губернатора края и сына депутата Госдумы Сергея Натарова, депутата Заксобрания Сергея Титова и многих других. Большинство дел имело коррупционную составляющую.

Нынешний глава ФСИН России Геннадий Корниенко должен покинуть свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе (65 лет).

фото: Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю