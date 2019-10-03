Павла Ростовцева лишили статуса депутата Законодательного собрания Красноярского края. Теперь уже его бывшие коллеги по региональному парламенту проголосовали за отзыв мандата.

Данная процедура является необходимостью, поскольку с 30 сентября Ростовцев назначен на должность министра спорта края.

«Павел Александрович Ростовцев с 30 сентября назначен на должность министра спорта Красноярского края, — сказал председатель ЗС Дмитрий Свиридов. — Поздравляем его с назначением и выражаем искреннюю благодарность за активную работу в комитетах и комиссии, в ведении которой находились вопросы подготовки и проведения Универсиады».

Вакантным кресло депутата от Ачинского одномандатного округа, по которому был избран Ростовцев, будет до сентября 2020 года, когда в Единый день голосования пройдут довыборы.

фото: krsk2019.ru