3 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Павла Ростовцева лишили статуса депутата Законодательного собрания Красноярского края

Главная Политика
Красноярск
13:14 3 Октября 2019
депутаты, законодательное собрание, министерство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Павла Ростовцева лишили статуса депутата Законодательного собрания Красноярского края. Теперь уже его бывшие коллеги по региональному парламенту проголосовали за отзыв мандата.

Данная процедура является необходимостью, поскольку с 30 сентября Ростовцев назначен на должность министра спорта края.

«Павел Александрович Ростовцев с 30 сентября назначен на должность министра спорта Красноярского края, — сказал председатель ЗС Дмитрий Свиридов. — Поздравляем его с назначением и выражаем искреннюю благодарность за активную работу в комитетах и комиссии, в ведении которой находились вопросы подготовки и проведения Универсиады».

Вакантным кресло депутата от Ачинского одномандатного округа, по которому был избран Ростовцев, будет до сентября 2020 года, когда в Единый день голосования пройдут довыборы.

 

фото: krsk2019.ru

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: О проблеме сохранности исторических зданий в Ачинске рассказали премьеру Дмитрию Медведеву

О проблеме сохранности исторических зданий в Ачинске рассказали премьеру Дмитрию Медведеву

3 Октября 2019 г.
На реставрацию требуются сотни миллионов
Новости Красноярска: В Красноярске назван кандидат на пост главы Счетной палаты

В Красноярске назван кандидат на пост главы Счетной палаты

2 Октября 2019 г.
Заксобрание поддерживает кандидатуру Дмитрия Воропаева
Новости Красноярска: Бывшая красноярская телеведущая стала главой департамента в правительстве Севастополя

Бывшая красноярская телеведущая стала главой департамента в правительстве Севастополя

1 Октября 2019 г.
Новую команду сформировал врио губернатора Михаил Развожаев
Новости Красноярска: Более 280 жителей обратились в мобильную приемную партии на форуме «Дни старшего поколения»

Более 280 жителей обратились в мобильную приемную партии на форуме «Дни старшего поколения»

30 Сентября 2019 г.
Трехдневный форум «Дни старшего поколения» стартовал в четверг, 26 сентября
Новости Красноярска: В крае утвердили главу агентства молодежной политики

В крае утвердили главу агентства молодежной политики

27 Сентября 2019 г.
Руководителем стал Денис Антонов
Новости Красноярска: Павел Ростовцев официально назначен министром спорта Красноярского края

Павел Ростовцев официально назначен министром спорта Красноярского края

27 Сентября 2019 г.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства
Новости компаний
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Главный красноярский синоптик рассказал о погоде в октябре

Главный красноярский синоптик рассказал о погоде в октябре

1 Октября 2019 г.
Второй месяц осени будет холодным
Новости Красноярска: Глава Красноярска заявил о начале строительства первого аквапарка

Глава Красноярска заявил о начале строительства первого аквапарка

1 Октября 2019 г.
Он будет лучшим за Уралом
Новости Красноярска: На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

На месте колчаковских казарм в Красноярске создадут исторический центр

30 Сентября 2019 г.
Работы планируют начать в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356