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О проблеме сохранности исторических зданий в Ачинске рассказали премьеру Дмитрию Медведеву

Главная Политика
Красноярск
12:53 3 Октября 2019
история, культура, архитектура, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
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Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву доложили о проблеме сохранности исторических зданий в Ачинске. Об этом сообщает пресс-служба ачинской администрации.

Информацию о критической ситуации и потребности в сотнях миллионов рублей на восстановительные и реставрационные работы до премьера по просьбе главы Ачинска Илая Ахметова донес депутат Госдумы Петр Пимашков.

«На восстановительные и реставрационные работы требуются сотни миллионов рублей и одному муниципалитету такие расходы не потянуть. Необходима серьезная федеральная программа. Петр Пимашков сообщил, что лично сообщил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о сложившейся ситуации в Ачинске и попросил дополнительную информацию по объектам. Администрация города направила необходимый пакет документов депутату Госдумы, в том числе многолетнюю переписку с разными надзорными ведомствами», - говорится в сообщении.

Отметим, на территории Ачинска расположены 52 объекта культурного наследия (ХIХ - начала XX веков). Из них в муниципальной собственности находится шесть мемориальных объектов и пять объектов капитального строительства; в краевой собственности - девять объектов; в федеральной собственности - шесть; в частной собственности - 18 объектов; в смежной собственности - 7 объектов; один объект утрачен.

 

фото: adm-achinsk.ru

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