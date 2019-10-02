В Красноярске назван кандидат на пост главы Счетной палаты

Пост главы Счетной палаты Красноярского края может занять аудитор высшего органа Дмитрий Воропаев. Накануне на заседании комитета по бюджету и экономической политике его кандидатуру поддержали депутаты Законодательного собрания. Ранее парламентарии получили положительное заключение за подписью председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина. В нем указано, что представленные документы свидетельствуют о соответствии кандидатуры требованиям федерального законодательства.

Дмитрий Воропаев окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», имеет общий трудовой стаж около 20 лет. С 2005 года он был утвержден в должности аудитора Счетной палаты края. Направление его работы — контроль за использованием краевого государственного имущества и расходов краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности, поддержку инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса.

По регламенту, кандидатуру Дмитрия Воропаева должны утвердить краевые парламентарии.

Напомним, что бывший главный ревизор края Татьяна Давыденко была уволена после прокурорской проверки. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении ее полномочий.

Фото: ЗС