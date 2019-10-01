Бывшая красноярская телеведущая стала главой департамента в правительстве Севастополя

Экс-телеведущая из Красноярска Анастасия Солопеко возглавила департамент в правительстве Севастополя. Новую команду на своей странице в Facebook представил врио губернатора Михаил Развожаев. Красноярец при Александре Хлопонине и Льве Кузнецове занимал пост пресс-секретаря губернатора. Врио главы Севастополя Развожаев стал летом этого года.

Бывшая телеведущая «СТС-Прима» назначена и.о. директора департамента общественных коммуникаций. В ее обязанности входит работа с обращениями граждан, взаимодействие с общественно-политическими, национальными и религиозными организациями, профессиональными союзами, средствами массовой информации и иными организациями.

Ранее Анастасия Солопеко занимала пост советника главы исполкома ОНФ. Организацией тогда также руководил Развожаев, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Солопеко работала на красноярском телеканале более 10 лет. В 2016 году она переехала в Сочи, где проводила мастер-классы онлайн и занималась проектами, связанными с предстоящей Универсиадой-2019. Она была пресс-секретарем заявочной кампании всемирных студенческих игр.

Фото: DK.ru