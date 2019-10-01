1 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бывшая красноярская телеведущая стала главой департамента в правительстве Севастополя

Главная Политика
Красноярск
10:05 1 Октября 2019
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экс-телеведущая из Красноярска Анастасия Солопеко возглавила департамент в правительстве Севастополя. Новую команду на своей странице в Facebook представил врио губернатора Михаил Развожаев. Красноярец при Александре Хлопонине и Льве Кузнецове занимал пост пресс-секретаря губернатора. Врио главы Севастополя Развожаев стал летом этого года.

Бывшая телеведущая «СТС-Прима» назначена и.о. директора департамента общественных коммуникаций. В ее обязанности входит работа с обращениями граждан, взаимодействие с общественно-политическими, национальными и религиозными организациями, профессиональными союзами, средствами массовой информации и иными организациями.

Ранее Анастасия Солопеко занимала пост советника главы исполкома ОНФ. Организацией тогда также руководил Развожаев, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Солопеко работала на красноярском телеканале более 10 лет. В 2016 году она переехала в Сочи, где проводила мастер-классы онлайн и занималась проектами, связанными с предстоящей Универсиадой-2019. Она была пресс-секретарем заявочной кампании всемирных студенческих игр.

Фото: DK.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 280 жителей обратились в мобильную приемную партии на форуме «Дни старшего поколения»

Более 280 жителей обратились в мобильную приемную партии на форуме «Дни старшего поколения»

30 Сентября 2019 г.
Трехдневный форум «Дни старшего поколения» стартовал в четверг, 26 сентября
Новости Красноярска: В крае утвердили главу агентства молодежной политики

В крае утвердили главу агентства молодежной политики

27 Сентября 2019 г.
Руководителем стал Денис Антонов
Новости Красноярска: Павел Ростовцев официально назначен министром спорта Красноярского края

Павел Ростовцев официально назначен министром спорта Красноярского края

27 Сентября 2019 г.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства
Новости Красноярска: Глава Красноярска утвердил в должности нового вице-мэра по информполитике

Глава Красноярска утвердил в должности нового вице-мэра по информполитике

25 Сентября 2019 г.
Пост заняла Ирина Самсонова
Новости Красноярска: Двум краевым министрам назначили заместителей

Двум краевым министрам назначили заместителей

23 Сентября 2019 г.
Распоряжения опубликованы на сайте правительства
Новости Красноярска: Красноярские парламентарии отклонили закон о помощи дольщикам

Красноярские парламентарии отклонили закон о помощи дольщикам

18 Сентября 2019 г.
Закон вызвал критику у депутатского корпуса
Новости компаний
26/09
Энергетики объяснили вырубку деревьев в Красноярске и предложили пути решения
26/09
Студент СФУ придумал «умную» куртку с GPS-модулем и стал лучшим стартапером
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

В Красноярске экстренно расселяют дом на ул. Малиновского

26 Сентября 2019 г.
Он находится в аварийном состоянии
Новости Красноярска: В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

В Красноярск под конвоем привезли юриста-мошенника

26 Сентября 2019 г.
Он обманул красноярцев на 700 тысяч рублей
Новости Красноярска: Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

Руководство института нефти и газа СФУ заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей

27 Сентября 2019 г.
Директор и сотрудник заключили фиктивные договоры
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356