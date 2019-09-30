Более 280 жителей обратились в мобильную приемную партии на форуме «Дни старшего поколения»

Трехдневный форум «Дни старшего поколения» стартовал в четверг, 26 сентября, в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске. Форум направлен на создание активной и комфортной жизни людей старшего поколения и включает в себя круглые столы, семинары, лекции, мастер-классы, развлекательные программы и выставку специализированных товаров и услуг.

На время проведения форума – 26, 27 и 28 сентября - «Единая Россия» традиционно развернула мобильную консультационную площадку. С обращениями граждан работали депутаты - члены фракций «Единая Россия» в Законодательном собрании и Красноярском горсовете. В их числе Владимир Фокин, Валерий Вэнго, Евгений Петренко, Виктор Кардашов, Елена Южакова, Дмитрий Власов и другие. Также с заявителями вели работу юристы и сотрудники региональной общественной приемной.

За три дня работы мобильной приемной от жителей края поступило 89 обращений, 45 из которых касались сферы ЖКХ, 3 – капитального ремонта, 4 вопроса были адресованы юристам. Еще более 200 человек получили консультации по графику работы приемной.

Напомним, прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Красноярском крае ведется по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17.

График приема можно найти на сайте регионального отделения партии: https://krasnoyarsk.er.ru/region-reception/grafik/

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»