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Более 280 жителей обратились в мобильную приемную партии на форуме «Дни старшего поколения»

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Красноярск
15:01 30 Сентября 2019
партии, обращение, форум, политика
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Трехдневный форум «Дни старшего поколения» стартовал в четверг, 26 сентября, в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске. Форум направлен на создание активной и комфортной жизни людей старшего поколения и включает в себя круглые столы, семинары, лекции, мастер-классы, развлекательные программы и выставку специализированных товаров и услуг.

На время проведения форума – 26, 27 и 28 сентября - «Единая Россия» традиционно развернула мобильную консультационную площадку. С обращениями граждан работали депутаты - члены фракций «Единая Россия» в Законодательном собрании и Красноярском горсовете. В их числе Владимир Фокин, Валерий Вэнго, Евгений Петренко, Виктор Кардашов, Елена Южакова, Дмитрий Власов и другие. Также с заявителями вели работу юристы и сотрудники региональной общественной приемной.

За три дня работы мобильной приемной от жителей края поступило 89 обращений, 45 из которых касались сферы ЖКХ, 3 – капитального ремонта, 4 вопроса были адресованы юристам. Еще более 200 человек получили консультации по графику работы приемной.

Напомним, прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Красноярском крае ведется по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17.

График приема можно найти  на сайте регионального отделения партии: https://krasnoyarsk.er.ru/region-reception/grafik/

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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