В крае утвердили главу агентства молодежной политики

Руководителем агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края назначен Денис Антонов. Сейчас он занимает пост заместителя главы департамента социального развития администрации Красноярска. Новую должность чиновник займет 30 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Денис Антонов родился 12 октября 1977 года, окончил СибГТУ по специальности «социальная работа». Трудовую деятельность начал в 1999 году специалистом по социальной работе в городском центре занятости населения. С 2003 года занимал различные должности при департаменте соцполитики Красноярска.

В 2018 году Антонов стал замом руководителя департамента соцразвития.

Напомним, предыдущий глава агентства молодежной политики Сергей Егоров покинул пост по собственному желанию. Он перешел на работу в мэрию Дивногорска, став заместителем главы города.

Фото: «Городские новости»