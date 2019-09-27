Павел Ростовцев официально назначен министром спорта Красноярского края

Министром спорта Красноярского края официально назначен депутат Заксобрания Павел Ростовцев. Распоряжение появилось на сайте регионального правительства. Документ подписал глава края Александр Усс.

«Ростовцев Павел Александрович назначен на государственную должность министра спорта Красноярского края с 30 сентября 2019 года», — говорится в документе.

Напомним, бывший руководитель краевого спортивного ведомства Сергей Алексеев оставил пост по собственному желанию. В августе чиновник заявил, что переезжает в Москву. На должность министра спорта в крае претендовали сразу несколько человек: руководитель дирекции Универсиады–2019 Максим Уразов, директор красноярского колледжа Олимпийского резерва Сергей Веневцев, начальник Деревни Универсиады Максим Орешников и парламентарий Павел Ростовцев. О том, что Ростовцев является основным претендентом, Sibnovosti.ru писали еще 11 сентября.

После назначения на должность министра спорта Ростовцеву придется сложить депутатские полномочия. Сейчас он отвечает за Ачинский одномандатный округ №11.

Павел Ростовцев родился 21 сентября 1971 года в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. В 1995 году он переехал в Красноярск, где тренировался в школе высшего мастерства по зимним видам спорта. Через пять лет спортсмен возглавил российскую сборную по биатлону. Ростовцев является трехкратным чемпионом мира по этому виду спорта, а также четырехкратным серебряным призером ЧМ. Политическую карьеру он начал в 2006 году.

По информации Sibnovosti.ru, в понедельник, 30 сентября, нового министра представят коллективу ведомства.

Фото: adm-achinsk.ru