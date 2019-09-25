Глава Красноярска утвердил в должности нового вице-мэра по информполитике

Ирина Самсонова утверждена в должности нового вице-мэра Красноярска по информационной политике. С июля текущего года она являлась исполняющей обязанности руководителя департамента. Распоряжением главы города от 23 сентября Самсонова назначена заместителем мэра и одновременно начальником департамента информполитики.

Ранее этот пост занимал Алексей Машегов, который уволился по собственному желанию и теперь занимает пост директора и главного редактора газеты «Городские новости».

Ирина Самсонова работала в правительстве Красноярского края с 2006 года, с 2012 по 2016 годы руководила пресс-службой губернатора и правительства региона, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.