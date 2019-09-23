Двум краевым министрам назначили заместителей

На сайте краевого правительства опубликованы распоряжения о назначении двух заместителей министра.

Так, Илья Васильев стал замом руководителя министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Его приняли на работу на условиях срочного служебного контракта сроком на три года. Распоряжение уже подписал председатель правительства — оно вступило в силу.

Нового заместителя назначили также министру экологии и рационального природопользования. Пост заняла Ольга Чернышева — с ней заключен контракт на три года.

Отметим, что до сих пор в разделе «Кадровые решения» на сайте правительства нет распоряжения о назначении министра спорта Красноярского края. Бывший глава спортивного ведомства Сергей Алексеев уволился по собственному желанию в августе этого года. Как сообщали Sibnovosti.ru, чиновник переехал в Москву. На должность министра спорта в крае претендуют сразу несколько человек, но основным кандидатом называют депутата Заксобрания Павла Ростовцева.