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Двум краевым министрам назначили заместителей

Главная Политика
Красноярск
11:31 23 Сентября 2019
общество, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На сайте краевого правительства опубликованы распоряжения о назначении двух заместителей министра. 

Так, Илья Васильев стал замом руководителя министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Его приняли на работу на условиях срочного служебного контракта сроком на три года. Распоряжение уже подписал председатель правительства — оно вступило в силу. 

Нового заместителя назначили также министру экологии и рационального природопользования. Пост заняла Ольга Чернышева — с ней заключен контракт на три года. 

Отметим, что до сих пор в разделе «Кадровые решения» на сайте правительства нет распоряжения о назначении министра спорта Красноярского края. Бывший глава спортивного ведомства Сергей Алексеев уволился по собственному желанию в августе этого года. Как сообщали Sibnovosti.ru, чиновник переехал в Москву. На должность министра спорта в крае претендуют сразу несколько человек, но основным кандидатом называют депутата Заксобрания Павла Ростовцева. 

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