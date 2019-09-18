Красноярские парламентарии отклонили закон о помощи дольщикам

Депутаты краевого Заксобрания вернули на доработку законопроект о поддержке обманутых участников долевого строительства. Об этом говорится на сайте регионального парламента. На корректировку законопроекта дается одна неделя.

Поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» были приняты год назад. Согласно изменениям, инвестор может получить льготы от государства в виде выделения в аренду без торгов государственной или муниципальной земли под инвестиционные проекты. Для этого дольщику необходимо передать жилые помещения площадью не менее 10% от будущего проекта. Как отмечают депутаты, закон на практике так и не заработал.

Весной этого года Минстрой внес очередные поправки — специалисты предложили включить в закон возможность передачи дольщикам не только жилья, но и денег. Средства при этом должны передаваться в собственность фонду или организации, которая и будет регулировать весь процесс.

Закон тогда раскритиковали депутаты и краевая прокуратура. По их мнению, он содержит коррупционные риски — замечания не были доработаны.

«Специалисты Минстроя изучили опыт соседних регионов и сделали вывод о том, что найти законные основания для передачи денежных средств от инвесторов на достройку домов вряд ли получится», — пояснили в ЗС.

В итоге депутаты предложили разработать порядок передачи домов, а не денег. В качестве примера народные избранники решили обратиться к действовавшей несколько лет назад в крае программе по переселению жителей северных территорий и к разработанной тогда нормативной базе.

«Мы должны учитывать интересы дольщиков, а не строительных компаний или фондов. Неприемлемо, когда предлагают: давайте примем законопроект, а будет ли он работать — это уже дело не наше. Четкая позиция комитета: мы должны принимать законы, которые должны работать», — подытожил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Депутаты вернутся к этому вопросу на следующее сессии.