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Красноярские парламентарии отклонили закон о помощи дольщикам

Главная Политика
Красноярск
15:35 18 Сентября 2019
общество, красноярск, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты краевого Заксобрания вернули на доработку законопроект о поддержке обманутых участников долевого строительства. Об этом говорится на сайте регионального парламента. На корректировку законопроекта дается одна неделя. 

Поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» были приняты год назад. Согласно изменениям, инвестор может получить льготы от государства в виде выделения в аренду без торгов государственной или муниципальной земли под инвестиционные проекты. Для этого дольщику необходимо передать жилые помещения площадью не менее 10% от будущего проекта. Как отмечают депутаты, закон на практике так и не заработал. 

Весной этого года Минстрой внес очередные поправки — специалисты предложили включить в закон возможность передачи дольщикам не только жилья, но и денег. Средства при этом должны передаваться в собственность фонду или организации, которая и будет регулировать весь процесс. 

Закон тогда раскритиковали депутаты и краевая прокуратура. По их мнению, он содержит коррупционные риски — замечания не были доработаны. 

«Специалисты Минстроя изучили опыт соседних регионов и сделали вывод о том, что найти законные основания для передачи денежных средств от инвесторов на достройку домов вряд ли получится», — пояснили в ЗС. 

В итоге депутаты предложили разработать порядок передачи домов, а не денег. В качестве примера народные избранники решили обратиться к действовавшей несколько лет назад в крае программе по переселению жителей северных территорий и к разработанной тогда нормативной базе.

«Мы должны учитывать интересы дольщиков, а не строительных компаний или фондов. Неприемлемо, когда предлагают: давайте примем законопроект, а будет ли он работать — это уже дело не наше. Четкая позиция комитета: мы должны принимать законы, которые должны работать», — подытожил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.  

Депутаты вернутся к этому вопросу на следующее сессии. 

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