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Партийцы поздравили Александра Клименко со вступлением в должность главы Минусинского района

Главная Политика
Красноярск
14:58 10 Сентября 2019
политика, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Торжественная церемония вступления в должность главы Минусинского района Александра Клименко состоялась в понедельник, 9 сентября, в районном Доме культуры в селе Селиваниха. В числе почетных гостей были депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Новиков, секретарь местного отделения партии Сергей Глухов, депутаты районного совета от «Единой России», члены местного политсовета, секретари первичных отделений.

Удостоверение главы Минусинского района Александру Клименко вручил Сергей Глухов. Глава района произнес присягу, в которой поклялся соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации и Красноярского края, устав Минусинского района, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять должностные обязанности, служить процветанию и благополучию Минусинского района.

С напутствием от депутатов Законодательного собрания в адрес нового главы района выступил Александр Новиков. В своей речи он отметил уникальность Минусинского района, его богатую историю и огромный потенциал.

«Минусинский район – это территория с огромным культурным наследием и потенциалом. Уже в ближайшее время начнет работать проект по освоению «Минусинской долины». События в этой сфере требуют повышенного внимания со стороны властей. Команда «Единой России» окажет вам всестороннюю помощь в реализации всех поставленных целей и в решении насущных проблем территории. Убежден, что опыт и достижения, знание проблем, ответственность Александра Клименко позволят нам эффективно работать на благо района», - подчеркнул Новиков.

В свою очередь, Александр Клименко поблагодарил за поддержку тех, кто помог ему ближе и лучше узнать район и его жителей и пообещал сделать все от него зависящее для развития и процветания Минусинского района.

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: ЕР

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