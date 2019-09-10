В Красноярске на пресс-конференции подвели итоги единого дня голосования в крае

В региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция по итогам единого дня голосования-2019 в Красноярском крае.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в регионе прошли дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва по округам № 2 и № 15, а также повторные выборы депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному округу № 4. Также в 34-х территориях края состоялись выборы в органы местного самоуправления – всего 70 кампаний разного уровня, 432 мандата.

В ходе пресс-конференции секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко проинформировал представителей средств массовой информации о том, что в большинстве выборных территорий победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Так, по Кировскому округу № 2 победила кандидат от партии, советник губернатора Красноярского края Марина Добровольская. Ее результат - 5175 голосов (42,38%).

По Курагинскому округу № 15 победу одержал кандидат от «Единой России», адвокат Красноярского краевого адвокатского бюро «Мальтов и партнеры» Виталий Дроздов. Его результат – 11567 голосов (41,86%).

Таким образом, «Единая Россия» сохранила численность своей фракции в краевом парламенте – 37 депутатов.

На повторных выборах в Красноярский городской Совет депутатов по одномандатному округу № 4 (явка 17,85%) победил кандидат от партии, спортсмен-инструктор КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Академия зимних видов спорта» Николай Олюнин. Его результат – 2161 голос (31,87%).

Таким образом, численность фракции «Единая Россия» в Красноярском городском Совете депутатов увеличилась до 18 депутатов (50%).

На выборах в органы местного самоуправление также лидируют кандидаты от партии. Так, на выборах депутатов городских и районных Советов из 94 замещенных мандатов – 52 у «Единой России» (55,3%). На выборах депутатов сельских Советов из 329 замещенных мандатов – 233 у партии (70,8%).

В семи населенных пунктах региона выбирали глав сельсоветов. Шесть глав были избраны от партии.

Таким образом, на выборах органов местного самоуправления в территориях края итоговый результат «Единой России» составил 67,7%.

Алексей Додатко назвал результаты удовлетворительными и отметил, что это следствие качественной и слаженной работы всей партийной команды и кандидатов. Также он поблагодарил всех избирателей, которые приняли участие в прошедших выборах за небезразличное отношение к будущему своей территории.

«Для нас с этих победных цифр во многом работа только начинается. Наши кандидаты провели свои кампании «в полях» и хорошо понимают проблемы территорий. Люди проголосовали за тех, кого знают, за конкретных учителей, врачей, фермеров, бизнесменов. Без особой раскачки планируем начать сейчас работу всех избранных кандидатов, ставших уже депутатами. Что касается довыборов в Законодательное собрание края, то здесь по обоим округам удалось сохранить наше представительство, наши кандидаты Марина Добровольская и Виталий Дроздов займут места во фракции «Единой России». В Заксобрании мы сохраняем свой состав. Не менее принципиальной стала кампания по повторным выборам в Красноярский городской Совет депутатов, где в плановых выборах победил «кандидат против всех». И сейчас для нас был очень важный экзамен, который с честью выдержал Николай Олюнин. Я уверен, что его волевой характер победителя позволит ответственно защищать интересы жителей Кировского округа Красноярска. В политическом плане для нас это был очень важный мандат, так как он формирует контрольный пакет «Единой России» в городском Совете. Рассчитываем, что горсовет будет демонстрировать работоспособность и ответственность», - резюмировал Алексей Додатко.

О ходе избирательных кампаний и об итогах прошедших накануне выборов высказались также вновь избранные депутаты в Законодательное собрание края и Красноярский городской Совет.

Марина Добровольская объяснила свое решение представлять интересы Кировского округа.

«Я человек беспартийный. То, что меня подвигло на этот шаг - пойти на выборы, - это то, что это округ Алексея Клешко. Самое главное для меня было собрать все, что он не доделал. Я должна сказать спасибо партии за то, что вы обращаете внимание на людей беспартийных, но имеющих позицию. Мне кажется, это правильно», - рассказала Марина Добровольская.

Николай Олюнин в своем выступлении поблагодарил избирателей за поддержку.

«Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и проголосовал за меня. За то время, пока в Кировском округе не было своего представителя в городском Совете, накопилось немало серьезных вопросов и проблем», - сказал Николай Олюнин.

Виталий Дроздов, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы Курагинского округа ему знакомы не понаслышке, несмотря на то, что ранее он был депутатом Красноярского городского Совета.

«Интересная для меня была кампания. Городские вопросы существенно отличаются от вопросов одномандатного округа №15. Это преимущественно сельскохозяйственный округ, но, тем не менее, мне все это понятно, потому что я сам и родился и вырос на юге края, я знаю, что такое сельское хозяйство в этой территории. Для меня это тоже определенный вызов и очень интересно работать с новыми проблемами. Я понимаю, что за два года не все удастся сделать, но я не теряю оптимизма», - подчеркнул Виталий Дроздов.

Отметим, во всех выборных территориях края кандидаты от партии проходили процедуру предварительного голосования, по итогам которого партия выдвигала именно тех кандидатов, которые уже заслужили доверие избирателей.

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: ЕР