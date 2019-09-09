Довыборы в Красноярске: итоги, оценки и выводы

В Красноярске 8 сентября прошли довыборы в краевой парламент и городской Совет. В частности, жители региона выбирали депутатов по округу, за который ранее отвечал парламентарий Алексей Клешко — он погиб в ноябре 2018 года. Политик избирался в Заксобрание по Кировскому одномандатному округу несколько раз — в 2007, 2011 и 2016 годах. После его смерти округ остался вакантным. По итогам добыворов, «округ Клешко» возглавила советник губернатора Александра Усса Марина Добровольская (50% голосов). Основным соперником кандидата стал красноярский ресторатор и политик Владимир Владимиров, который уже заявил об окончании политической карьеры.
«На этом считаю свою небольшую политическую карьеру завершенной. Уступаю дорогу молодым. Спасибо тем, кто верил и поддерживал. Я старался, но проиграл», — сказал Владимиров.
По последним данным Избирательной комиссии Красноярского края, система «Выборы» зафиксировала явку избирателей по Кировскому одномандатному избирательному округу №2 — 9,42%.
На юге края — в Курагинском округе, победу также одержал близкий губернатору кандидат, адвокат Виталий Дроздов. Он опередил по голосам Геннадия Шорохова от КПРФ. По одномандатному избирательному округу №15 явка была на уровне 24,18%.
Напомним, ранее Курагинский округ курировал Егор Васильев, который сейчас возглавляет министерство экономики и регионального развития края.
В Красноярске в одномандатном округе №4 (район Торгового центра, ул. Щорса и ул. Кутузова) на выборах в Горсовет победу одержал сноубордист, олимпийский серебряный призер Николай Олюнин. Он баллотировался от партии «Единая Россия», набрав наибольшее количество голосов в предварительном голосовании. Победив в этом округе, партия зафиксировала свое большинство в составе красноярского Горсовета.
По мнению политологов, выборы 8 сентября стали успешными для Александра Усса - проблемы в большей части позади, а красноярцы в голосовании выразили поддержку ему и его кандидатам.
«Особой спецификой этих добыворов было то, что избирательная кампания накладывалась на активную антигубернаторскую борьбу. Мы видели безуспешные, на мой взгляд, попытки «раздувать» различные скандалы в социальных сетях и даже на федеральном уровне. Эти довыборы показали тщетность этих «чернушных» и негативных попыток — победила повестка позитивная. Это люди, которые видят решение конкретных проблем, реальную поддержку проектов и избирателей. Они не стесняются ассоциировать себя с губернатором. В меньшей степени они ищут виноватых. Это дает надежду, что не все плохо в Красноярске, что светлая и позитивная повестка способна доминировать. И кроме виртуального мира «чернухи», есть реальный мир людей, которые организуют нашу жизнь по позитивным направлениям. Необходимо делать выводы на будущее, так как мы будем входить в большой избирательный цикл в 2021 году. Тем, кто проиграл, не нужно искать подвохов — нужно работать над собственными ошибками», — прокомментировал итоги довыборов политолог Павел Клачков.