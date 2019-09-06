Уволенный глава агентства молодежной политики края стал вице-мэром Дивногорска

Бывший глава молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров перешел на работу в мэрию Дивногорска — он стал заместителем главы города, пишет газета «Огни Енисея».

На новом месте он будет курировать сразу несколько вопросов — отвечать за работу аппарата мэрии, заниматься развитием туризма и обеспечивать взаимодействие администрации со СМИ. Чиновник уже приступил к исполнению обязанностей.

«Для Сергея Ивановича Дивногорск не чужой город. С 1996 по 2004 проживал в Индивидуальном поселке. Новоиспеченный заместитель отзывается о Дивногорске хорошо, но признается, что есть места над которыми надо работать и делать город еще лучше», — пишет газета.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru со ссылкой на собственные источники сообщали, что Сергей Егоров может возглавить Дивногорск. Сейчас им управляет Егор Оль — он занял кресло руководителя в 2010 году. Срок полномочий градоначальника истекает в августе 2020 года.