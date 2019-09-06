6 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Уволенный глава агентства молодежной политики края стал вице-мэром Дивногорска

Главная Политика
Красноярск
10:45 6 Сентября 2019
политика, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывший глава молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров перешел на работу в мэрию Дивногорска — он стал заместителем главы города, пишет газета «Огни Енисея». 

На новом месте он будет курировать сразу несколько вопросов — отвечать за работу аппарата мэрии, заниматься развитием туризма и обеспечивать взаимодействие администрации со СМИ. Чиновник уже приступил к исполнению обязанностей. 

«Для Сергея Ивановича Дивногорск не чужой город. С 1996 по 2004 проживал в Индивидуальном поселке. Новоиспеченный заместитель отзывается о Дивногорске хорошо, но признается, что есть места над которыми надо работать и делать город еще лучше», — пишет газета. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru со ссылкой на собственные источники сообщали, что Сергей Егоров может возглавить Дивногорск. Сейчас им управляет Егор Оль — он занял кресло руководителя в 2010 году. Срок полномочий градоначальника истекает в августе 2020 года. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор поставил задачи перед новым главой Минусинского района

Губернатор поставил задачи перед новым главой Минусинского района

5 Сентября 2019 г.
Главное – улучишь качество жизни населения
Новости Красноярска: Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

4 Сентября 2019 г.
Сергей Егоров может стать мэром Дивногорска
Новости Красноярска: Губернатор Усс пообещал школам края ударную пятилетку

Губернатор Усс пообещал школам края ударную пятилетку

30 Августа 2019 г.
В этом году в регионе откроются пять новых образовательных учреждений
Новости Красноярска: Красноярский городовой Александр Клименко возглавил Минусинский район

Красноярский городовой Александр Клименко возглавил Минусинский район

29 Августа 2019 г.
За его кандидатуру на сессии районного Совета проголосовало большинство депутатов
Новости Красноярска: Минспорта Красноярского края может возглавить экс-мэр Деревни Универсиады

Минспорта Красноярского края может возглавить экс-мэр Деревни Универсиады

23 Августа 2019 г.
Еще одним претендентом больше
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска назначили главного спасателя

В мэрии Красноярска назначили главного спасателя

23 Августа 2019 г.
Пост занял Александр Нестеров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

Краевая авиакомпания закупит три новых самолета

4 Сентября 2019 г.
Самолет Ил-114-300 может работать в условиях Крайнего Севера
Новости Красноярска: Полиция разыскивает маньяка в Академгородке

Полиция разыскивает маньяка в Академгородке

4 Сентября 2019 г.
Мужчину заметили рядом с гимназией
Новости Красноярска: «Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

«Сибиряк» через суд требует с СФУ почти 80 млн рублей

3 Сентября 2019 г.
Деньги ушли на строительство многофункционального комплекса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356