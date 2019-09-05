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Губернатор поставил задачи перед новым главой Минусинского района

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Красноярск
10:10 5 Сентября 2019
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс провел рабочую встречу с новым главой Минусинского района Александром Клименко. Глава региона обозначил перед новым руководителем первоочередные задачи. Главное требование краевой власти – повысить качество жизни населения в районе и обеспечить условия для развития экономики. Губернатор подчеркнул, что в Москве видят потенциал в развитии Минусинской долины, поэтому в ближайшем будущем юг Красноярского края может стать зоной приоритетного внимания на федеральном уровне. 

«Александр Усс отметил, что имеющийся у нового главы Минусинского района опыт достаточно убедителен, что позволит эффективно реализовать все поставленные задачи», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства. 

Отметим, что в июне президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме поручил создать «мощный агропромышленный комплекс» в Минусинской долине. Глава государства поручил правительству страны совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук к осени подготовить план развития регионов Центральной и Восточной Сибири. На юге Красноярского края предполагается развивать сельское хозяйство – этому благоприятствует климат - в Минусинском районе более 300 солнечных дней в году.

Напомним, Александр Клименко назначен главой Минусинского района в конце августа. Ранее он возглавлял службу городовых в Красноярске. 

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