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Уволен глава агентства молодежной политики Красноярского края

Главная Политика
Красноярск
09:51 4 Сентября 2019
красноярск, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров покинул пост по собственному желанию. Распоряжение об увольнении подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. 

По информации Sibnovosti.ru, Сергей Егоров может стать мэром Дивногорска. Сейчас главой города является Егор Оль — он занял кресло руководителя в 2010 году. 

Временно исполнять обязанности главы агентства молодежной политики края будет заместитель Сергея Егорова Виктор Коломиец. Соответствующее распоряжение опубликовано в разделе «Кадровые решения» на сайте правительства. 

«С 4 сентября 2019 года на период до назначения руководителя агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края временно осуществлять полномочия по руководству поручено Коломийцу Виктору Александровичу», — говорится в сообщении. 

В дальнейшем должность руководителя агентства может занять Денис Антонов — заместитель главы департамента социального развития администрации Красноярска.

Фото: gokrk.ru

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