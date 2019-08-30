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Губернатор Усс пообещал школам края ударную пятилетку

Главная Политика
Красноярск
13:06 30 Августа 2019
губернатор, школы, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ударную пятилетку для региональной системы образования. В ходе общения с журналистами он признал: если вопрос с дефицитом детских садов удается решать, то ситуация со школами остается напряженной.

«Если речь зашла о наших экономических прогнозах, а они позитивны, могу сказать, что внимание к территориям будет продолжаться. У нас появится больше возможностей строить медицинские объекты, ФАПы, физкультурные учреждения, дороги и многое другое, что нужно сегодня людям. Особая тема для нас - это школы. У нас за последние 5-7 лет радикально улучшилась ситуация с детскими садами, но проблема школ остается острой. Следующая пятилетка должна для нас стать периодом улучшения качества школ и создания хороших условий для наших ребятишек», - заявил глава края.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году в Красноярском крае откроются пять новых школ: две в Красноярске, по одной в Канске, деревне Петропавловка Курагинского района и поселке Усть Авам на Таймыре.

Также продолжается строительство двух новых объектов образования, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года: малоформатный учебный центр на 60 мест в поселке Большой Унгут Манского района и образовательный центр на 50 мест для школьников и 30 дошкольных мест в селе Зеледеево Емельяновского района. Планируется выкуп у инвестора здания школы на 1280 мест в красноярском микрорайоне Преображенский.

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