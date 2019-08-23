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Минспорта Красноярского края может возглавить экс-мэр Деревни Универсиады

Главная Политика
Красноярск
16:17 23 Августа 2019
красноярск, министр, спорт, министерство, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство спорта Красноярского края с может возглавить Максим Орешников, который во время Всемирных студенческих игр был начальником Деревни Универсиады. Напомним, в качестве кандидатов на должность министра спорта края ранее назывались глава дирекции Универсиады Максим Уразов, депутат Законодательного собрания края Павел Ростовцев, а также директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.

Максиму Орешникову 42 года. До работы в структуре дирекции Всемирных студенческих игр он занимал пост заместителя начальника отдела по профилактике коррупционных правонарушений управления губернатора.

Место министра стало вакантным после того, как глава ведомства Сергей Алексеев подал в отставку в связи с переездом в Москву на работу в одну из структур федерального Минспорта.

 

фото: скриншот эфира телеканала «Енисей»

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