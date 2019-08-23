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В мэрии Красноярска назначили главного спасателя

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Красноярск
15:22 23 Августа 2019
красноярск, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пост занял Александр Нестеров. 

Новый главный спасатель Красноярска родился 11 марта 1973 года в Семипалатинске. До 2007 года Александр Нестеров служил в вооруженных силах России. Он занимал должность заместителя руководителя главного управления по ГО, ЧС и ПБ в Красноярске. 

Напомним, в июле текущего года прежний начальник управления Валерий Коротков оставил пост по собственному желанию. Нестеров все это время исполнял обязанности руководителя. 

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