В мэрии Красноярска назначили главного спасателя

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пост занял Александр Нестеров.

Новый главный спасатель Красноярска родился 11 марта 1973 года в Семипалатинске. До 2007 года Александр Нестеров служил в вооруженных силах России. Он занимал должность заместителя руководителя главного управления по ГО, ЧС и ПБ в Красноярске.

Напомним, в июле текущего года прежний начальник управления Валерий Коротков оставил пост по собственному желанию. Нестеров все это время исполнял обязанности руководителя.