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В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

Главная Политика
Красноярск
12:10 21 Августа 2019
красноярск, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении нового руководителя департамента городского хозяйства. Главой стал 45-летний Юрий Савин. 

Новый вице-мэр имеет опыт работы в структурах МЧС и в сфере ЖКХ. Несколько лет Савин занимал руководящие должности разного уровня.  

«С октября 2018 года он работал в департаменте городского хозяйства в должности заместителя руководителя, курируя вопросы благоустройства. До прихода в департамент городского хозяйства работал в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»», — рассказали в мэрии. 

Отметим, что предыдущий глава департамента горхозяйства Евгений Жвакин проработал в мэрии с мая 2018 года — он добровольно покинул пост, переехав в другой город. 

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