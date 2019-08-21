В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении нового руководителя департамента городского хозяйства. Главой стал 45-летний Юрий Савин.

Новый вице-мэр имеет опыт работы в структурах МЧС и в сфере ЖКХ. Несколько лет Савин занимал руководящие должности разного уровня.

«С октября 2018 года он работал в департаменте городского хозяйства в должности заместителя руководителя, курируя вопросы благоустройства. До прихода в департамент городского хозяйства работал в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»», — рассказали в мэрии.

Отметим, что предыдущий глава департамента горхозяйства Евгений Жвакин проработал в мэрии с мая 2018 года — он добровольно покинул пост, переехав в другой город.