Осужденный экс-депутат Горсовета Аркадий Волков отказался от услуг своего адвоката

В Краевом суде состоялось второе заседание по апелляции экс-депутата Горсовета Аркадия Волкова. Оно, как и первое, прошло в закрытом режиме. При чем, в этот раз на заседании не было даже родителей Волкова. СМИ сообщают, что это связано с обсуждением конфиденциальных данных.

По информации телеканала «Прима», на заседании суда Аркадию Волкову могли назначить психиатрическую экспертизу из-за проблем со здоровьем, которые у бывшего народного избранника начались с детства. Это обстоятельство ранее не учитывалось на суде.

Кроме того, Аркадий Волков отказался от услуг своего адвоката Виталия Неручка. Сам юрист пояснил, что у них разный взгляд на обстоятельства дела. Волкову назначен защитник за счет федерального бюджета из Красноярской краевой коллегии адвокатов. Новому адвокату необходимо ознакомиться с материалами дела, поэтому следующее заседание состоится не ранее чем через месяц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, экс-депутата признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, в 2016-2017 годах Волков организовал социальный проект «Машина добрых дел». Проект, как выяснили силовики, не отличался особой честностью. Чтобы обеспечить «Машину добрых дел» работниками, Волков договорился с руководством КрасТЭК» о трудоустройстве трех человек. За это депутат обещал покровительство компании.

Позже правоохранители рассказали еще об одном эпизоде. Волков попросил директора одной из УК предоставить ему двух сотрудников для социального проекта при условии, что их работу будет оплачивать сторонняя фирма. Экс-депутата также обвинили в фиктивном трудоустройстве своего родственника в другую компанию. Во всех преступлениях Волков признался в зале суда. Фигурант активно сотрудничал со следствием. Впрочем, суд все равно приговорил его к семи годам лишения свободы.

фото: Александр Черных