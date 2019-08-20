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В Красноярске 13 чиновников городской администрации нарушили антикоррупционное законодательство

Главная Политика
Красноярск
09:28 20 Августа 2019
преступление, администрация, мэр, коррупция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевая прокуратура в ходе проверок выявила факты нарушения законодательства о противодействии коррупции в городской администрации. К дисциплинарной ответственности привлечены 13 служащих департамента финансов и главного управления образования мэрии.

В надзорном ведомстве уточнили, что чиновники предоставили неполные или недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.

«Установлены случаи не отражения в справках о доходах, как в отношении себя, так и супругов полученного дохода от продажи транспортных средств, коммерческих организаций на различные суммы (от 30 до 400 тысяч рублей), занижение полученного дохода, а также не указания имеющихся в собственности транспортных средств, недвижимого имущества, расположенного на территории Красноярского края, в Москве», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме того, несколько чиновников не отразили в справках о доходах за 2017 и 2018 годы сведения об участии супругов в деятельности коммерческих организаций.

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