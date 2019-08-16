Исполнять обязанности министра спорта Красноярского края будет зам Алексеева

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев официально отправлен в отставку. Губернатор Александр Усс подписал распоряжение об освобождении чиновника от должности. Алексеев уволен по собственному желанию. Он отработает на посту министра до 23 августа, после чего покинет краевое правительство, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель министра спорта Светлана Ходюш. Карьеру она начинала с работы тренером-преподавателем краевой спортивной школы по летним видам спорта ФСО профсоюзов и учителем физической культуры. С 1996 по 2004 годы работала в органах внутренних дел, позже ушла в частную структуру. В ноябре 2009 года Ходюш возглавила отдел организационной и кадровой работы регионального минспорта. В мае прошлого года была назначена первым заместителем министра спорта.

Добавим, накануне стало известно, что Сергей Алексеев увольняется в связи с переездом в столицу. В Москве ему предложили работу по линии федерального министерства спорта. Чиновник отметил, что для него «это был очень сложный выбор», однако он надеется «быть полезным для Красноярска на новом месте работы».

По неофициальной информации, должность министра спорта Красноярского края может занять руководитель дирекции Универсиады – 2019 Максим Уразов, депутат Законодательного собрания края, экс-биатлонист Павел Ростовцев или директор красноярского колледжа Олимпийского резерва Сергей Веневцев.

фото: kraysport.ru