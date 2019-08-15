15 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Почти половина россиян готова проголосовать за "Единую Россию"»

Главная Политика
Красноярск
12:44 15 Августа 2019
опрос, голосование, партии, выборы
версия для печати Ico_print

"Единая Россия", КПРФ и ЛДПР прошли бы в Госдуму нового созыва в случае, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, среди участников опроса, готовых отправиться в этот день на избирательные участки и определиться с партией, за которую хотят голосовать, 44% респондентов отдали бы предпочтение партии власти.

По данным "Левада-центра", из тех, кто готов был бы проголосовать, и знает, за кого именно, 17% опрошенных проголосовали бы за КПРФ, и 16% респондентов отдали бы предпочтение либерал-демократам.

Опрос показал, что при проведении думских выборов в таком режиме за "Справедливую Россию" проголосовали бы 4% тех, кто пришел бы на избирательные участки. Такой же результат, согласно исследованию, имела бы Коммунистическая партия "Коммунисты России".

По данным "Левада-центра", за партию "Яблоко" проголосовали бы 2% пришедших на избирательные участки, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, "Российской экологической партии "Зеленые" достался бы 1% голосов, на такой же результат могли бы рассчитывать "ПАРНАС" и партия "Родина".

Исследование показало, четверть россиян (24%) не пошли бы голосовать в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, а каждый десятый (11%) не знает, кому отдать свой голос, и 3% всех опрошенных затруднились определиться с тем, пошли бы они голосовать, или нет.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пожарные в Богучанском районе пообщались с губернатором края

Пожарные в Богучанском районе пообщались с губернатором края

10 Августа 2019 г.
И получили благодарность
Новости Красноярска: В Красноярске отменят штрафы за выгул собак в неположенных местах

В Красноярске отменят штрафы за выгул собак в неположенных местах

30 Июля 2019 г.
В городе будет утвержден список мест для выгула
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска произошли очередные кадровые перестановки

В мэрии Красноярска произошли очередные кадровые перестановки

23 Июля 2019 г.
Назначены новые руководители
Новости Красноярска: Губернатор уволил главу краевого агентства по ГО и ЧС

Губернатор уволил главу краевого агентства по ГО и ЧС

22 Июля 2019 г.
Ранее чиновник возглавлял Зеленогорск
Новости Красноярска: Ответственный за информполитику в мэрии Красноярска Алексей Машегов оставил пост

Ответственный за информполитику в мэрии Красноярска Алексей Машегов оставил пост

13 Июля 2019 г.
Он продержался 19 месяцев
Новости Красноярска: Красноярца Михаила Развожаева назначили и.о. губернатора Севастополя

Красноярца Михаила Развожаева назначили и.о. губернатора Севастополя

12 Июля 2019 г.
Он будет руководить регионом пока не изберут нового губернатора
Новости компаний
14/08
Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
12/08
Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

13 Августа 2019 г.
Андрей Павлов заработал больше других врачей
Новости Красноярска: В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

В МЧС назвали причину крупного пожара на Енисейском рынке в Красноярске

14 Августа 2019 г.
Произошло короткое замыкание
Новости Красноярска: Красноярский школьник заставил электромобили дольше работать без зарядки

Красноярский школьник заставил электромобили дольше работать без зарядки

13 Августа 2019 г.
Проект поддержан Красноярским краевым фондом науки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356