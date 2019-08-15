«Почти половина россиян готова проголосовать за "Единую Россию"»

"Единая Россия", КПРФ и ЛДПР прошли бы в Госдуму нового созыва в случае, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, среди участников опроса, готовых отправиться в этот день на избирательные участки и определиться с партией, за которую хотят голосовать, 44% респондентов отдали бы предпочтение партии власти.

По данным "Левада-центра", из тех, кто готов был бы проголосовать, и знает, за кого именно, 17% опрошенных проголосовали бы за КПРФ, и 16% респондентов отдали бы предпочтение либерал-демократам.

Опрос показал, что при проведении думских выборов в таком режиме за "Справедливую Россию" проголосовали бы 4% тех, кто пришел бы на избирательные участки. Такой же результат, согласно исследованию, имела бы Коммунистическая партия "Коммунисты России".

По данным "Левада-центра", за партию "Яблоко" проголосовали бы 2% пришедших на избирательные участки, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, "Российской экологической партии "Зеленые" достался бы 1% голосов, на такой же результат могли бы рассчитывать "ПАРНАС" и партия "Родина".

Исследование показало, четверть россиян (24%) не пошли бы голосовать в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, а каждый десятый (11%) не знает, кому отдать свой голос, и 3% всех опрошенных затруднились определиться с тем, пошли бы они голосовать, или нет.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"