Пожарные в Богучанском районе пообщались в губернатором края

Пожарные в Богучанском районе пообщались в губернатором Красноярского края Александром Уссом. Глава региона посетил лагерь, где базируются лесники, а также осмотрел, как идут работы на кромке лесных пожаров.
«Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно выполняете свою работу, не допускаете распространения огня на населенные пункты, объекты экономики, оберегаете жителей края от опасности», - поблагодарил глава региона пожарных.
По данным правительства края, в 2019 году лесопожарный сезон в крае начался рекордно рано – 22 марта.
«Это наиболее ранняя дата за последние 10 лет. С начала апреля красноярским лесникам удалось потушить свыше полутора тысяч пожаров в регионе, при этом около 60% всех возгораний гасились в первые сутки. Со 2 июля на территории всего края введен режим чрезвычайно ситуации в лесах. В особо горимые районы дополнительно были переброшены 295 огнеборцев. На данный в крае горит 58 тыс га леса… Общая группировка сил составляет около полутора тысячи человек», - сообщается на сайте правительства.