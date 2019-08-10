Пожарные в Богучанском районе пообщались с губернатором края

Пожарные в Богучанском районе пообщались в губернатором Красноярского края Александром Уссом. Глава региона посетил лагерь, где базируются лесники, а также осмотрел, как идут работы на кромке лесных пожаров.

«Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно выполняете свою работу, не допускаете распространения огня на населенные пункты, объекты экономики, оберегаете жителей края от опасности», - поблагодарил глава региона пожарных.

По данным правительства края, в 2019 году лесопожарный сезон в крае начался рекордно рано – 22 марта.