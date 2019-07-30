В Красноярске отменят штрафы за выгул собак в неположенных местах

В Красноярске будут сняты запреты на выгул собак. О предстоящих послаблениях для собаководов сообщил председатель комиссии Горсовета по городскому хозяйству Андрей Козиков. Власти получили протест прокурора, в котором указано на необходимость внести корректировки в правила содержания собак на территории города.

«Прокурор говорит о том, что наши положения предписывают места для запрета выгула собак. Но вообще муниципалитет должен утверждать такие места, где выгуливать собак», – пояснил Козиков.

Таким образом, городской администрации предстоит определить список мест, где можно выгуливать собак. Кроме того, будут отменены все штрафы для собачников.

«Если человек будет выгуливать собаку на придомовой территории, ему не грозит штраф. Мы должны установить места, где можно гулять с собаками. Как таковой запрет мы должны снять», – прояснил ситуацию парламентарий.

Сроки внесения изменений пока не обозначены.

Добавим, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, выгуливать которых без намордника с 1 января 2020 года будет запрещено. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.