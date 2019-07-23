В мэрии Красноярска произошли очередные кадровые перестановки

В мэрии Красноярска произошли кадровые перестановки. Глава города Сергей Еремин назначил нового руководителя департамента транспорта. Им стал бывший советник мэра Александр Годованюк.

Новый глава департамента имеет большой опыт в транспортной сфере — с 1986 года он прошел путь от моториста до начальника автотранспортного цеха Красноярской ремонтно-эксплуатационной базы флота. С 2015 по 2017 годы Годованюк занимал должность заместителя директора по общим вопросам госпредприятия «Краевое автотранспортное предприятие», в 2017 году был руководителем учреждения «Краевое транспортное управление». С декабря 2017 года работал советником главы Красноярска.

Исполнять обязанности руководителя департамента информационной политики теперь будет Ирина Самсонова. Она работала в правительстве Красноярского края с 2006 года, с 2012 по 2016 годы руководила пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края. Бывший заместитель главы по информполитике Алексей Машегов покинет должность со 2 августа по собственному желанию. Распоряжение подписал Сергей Еремин.

По собственному желанию был также уволен вице-мэр, руководитель департамента городского хозяйства Евгений Жвакин. Освобожденную должность занял его заместитель Владимир Стаканов.