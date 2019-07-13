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Ответственный за информполитику в мэрии Красноярска Алексей Машегов оставил пост

Главная Политика
Красноярск
14:03 13 Июля 2019
мэр, чиновники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Заместитель главы города, начальник департамента информационной политики администрации Красноярска Алексей Машегов принял решение уволиться. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Это были богатые на события и эмоции 19 месяцев. Я благодарен Сергею Васильевичу, другим руководителям в городе и крае, депутатам Горсовета за действительно бесценный опыт. Теперь я знаю гораздо больше о том, как работает система, что ей мешает и какова специфика человеческих отношений внутри», - написал Машегов.

Он также сообщил, что открыт для предложений, хоть и имеет «серьезный вариант продолжения карьеры».

«На вопрос, который мне регулярно задавали: «не превратился в чиновника?», я могу ответить: «нет». Но я ощутил на себе, насколько сложна и важна муниципальная служба. Как службу – служение городу и здравому смыслу – я ее и понимал, простите за пафос».

Напомним, в феврале этого года Алексей Машегов дал откровенное интервью Sibnovosti.ru, где признал, что «стал ватником», в статусе чиновника очень легко «утонуть в чиновничьем болоте».

 

фото: страница Алексей Машегова в Facebook

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