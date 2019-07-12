Красноярца Михаила Развожаева назначили и.о. губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с красноярцем Михаилом Развожаевым, на которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Прежний глава региона Дмитрий Овсянников освободил пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

38-летний Михаил Развожаев будет руководить регионом пока не изберут нового губернатора.

Напомним, Развожаев родился в Красноярске в 1980 году. Он был замруководителя администрации губернатора Красноярского края. Затем работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. В октябре прошлого года был назначен временно исполняющим обязанности главы Хакасии. В этой должности он отработал 6 недель.17 декабря 2018 года Развожаев возглавил Исполком Общероссийского народного фронта.