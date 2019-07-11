Депутаты краевого парламента проголосовали за отставку главы Счетной палаты

Депутаты краевого Заксобрания на сессии 11 июля рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко. Сама руководительница на заседании не присутствовала.

«Татьяна Алексеевна проинформировала нас, что она недомогает, находится в стационаре. Возможность представить ей свои возражения была обеспечена», — сказал во время перерыва председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов.

Депутаты практически единогласно проголосовали за отставку главы Счетной палаты. Поводом для досрочного прекращения полномочий стала проверка прокуратуры. Отчет надзорного ведомства представили 10 июня на заседании двух комитетов.

«Доклад содержит такие позиции, как «превышение полномочий», «неурегулирование конфликта интересов», а также целый ряд других нарушений. Повторю: все возможности представить свои возражения Татьяне Алексеевне были обеспечены», — пояснил Свиридов.

Председатель добавил, что вопрос о том, кто может стать следующим председателем Счетной палаты, пока не обсуждался.

Напомним, Татьяна Давыденко занимала пост председателя Счетной палаты Красноярского края с июня 2011 года.

Фото: spkrk.ru