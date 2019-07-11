Главным судебным приставом Красноярского края назначен Виталий Васильев

На должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю назначен Виталий Васильев. В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что приказ о назначении Васильева на должность главного судебного пристава региона подписан 9 июля. До этого он работал в системе ГУФСИН Красноярского края.

На встрече в краевом правительстве новый руководитель ведомства и губернатор Александр Усс обсудили основные направления совместной работ.

«Красноярский край занимает большую территорию. И социально-экономические процессы, которые здесь происходят, масштабны, поэтому важны опыт и знания», — отметил губернатор Александр Усс.

Напомним, что ранее краевое Управление службы судебных приставов возглавляла Елена Ловандо. В прошлом году она заняла аналогичную должность в Ханты-Мансийском автономном округе.

фото: Вадим Кофман, krskstate.ru