На ТИМ «Бирюса» состоится встреча молодых лидеров стран Северо-Восточной Азии

На территории инициативной молодежи «Бирюса» в среду, 10 июля, состоится встреча молодых лидеров стран Северо-Восточной Азии. В преддверии мероприятия в краевом правительстве состоялись переговоры губернатора Александра Усса с генеральным секретарем Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) Ким Ок Чхэ.

В пресс-службе главы региона отметили, что встреча молодых лидеров в рамках ТИМ «Бирюса» пройдет в день открытия федеральной смены «Энергия». Решение о ее проведении было принято на Красноярском экономическом форуме, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уверен, форум «Бирюса» поможет окрепнуть дружественным связям молодых лидеров из России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии», - отметил Александр Усс.

Губернатор также пригласил артистов из регионов АРАССВА принять участие в Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».