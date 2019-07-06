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Краевые депутаты поддержали законопроект о помощи обманутым дольщикам Красноярска

Главная Политика
Красноярск
11:26 6 Июля 2019
красноярск, обманутые дольщики, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по природным ресурсам и экологии в первом чтении приняли законопроект о помощи участникам долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Проект закона края о земельных отношениях позволяет фирмам, готовым достроить проблемные дома нерадивых подрядчиков, получить земельные участки под многоэтажную застройку в Красноярске.

Ранее был принят закон, который устанавливает льготный порядок предоставления земельного участка (без торгов) застройщикам, взявшим на себя обязательства по достройке проблемных домов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Строителям готовы предоставить земли на ул. 8 Марта, Караульная и Подзолкова в Красноярске. Реализация этих проектов позволит сдать в эксплуатацию нынешние недострои.

«Следующим этапом станет доработка законопроекта с тем, чтобы принять его во втором чтении на осенней сессии Заксобрания. Для этого будет создана специальная комиссия, состоящая из представителей министерства, депутатов Законодательного Собрания, инспекции Федеральной налоговой службы и Росреестра», - отметили в краевом правительстве.

Власти обещают, что после этого начнется достройка проблемных домов, первым из которых станет Грунтовая 28А.

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