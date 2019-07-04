Фракция «Единой России» в Горсовете обсудила развитие Солнечного на выездном заседании

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жительница микрорайона Солнечный города Красноярска Ксения Бессонова обратила внимание главы государства на необходимость развития социальной инфраструктуры в микрорайоне Солнечный, расположенного в самом большом районе Красноярска - Советском.

Фракция «Единой России» в Красноярском горсовете в среду, 3 июля, провела выездное заседание в Солнечном, на котором обсудила планы по развитию микрорайона. На заседание были приглашены не только представители исполнительной власти, в числе которых глава Советского района Дмитрий Дмитриев и заместитель руководителя администрации района, курирующий микрорайон Солнечный Владимир Дорошкевич, но и председатели советов домов, а также инициативные жители территории.

Отметим, в настоящее время уже принят ряд решений для последовательного устранения многолетних проблем микрорайона. Так, в 2018 году в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды был благоустроен сквер между проспектом Молодежный и бульваром Солнечный, в 2019 году введены в эксплуатацию и работает детский сад (300 мест), школа (1280 мест), которая откроет свои двери 1 сентября текущего года. О других проектах по развитию социальной инфраструктуры рассказал жителям и журналистам заместитель председателя Красноярского городского Совета, председатель комиссии по городскому хозяйству, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Козиков.

«Есть целый ряд проектов, которые имеют конкретные сроки и четко определенное финансирование. Запланировано строительство школы на 1100 мест, будут выкупаться места в частных детских садах. Есть целый ряд инфраструктурных вопросов, которые также нашли сегодня отражение в нашей резолюции. В том числе, это открытие многофункционального центра. Строительство школы, безусловно, будет идти по федеральной программе, но деньги на проектирование мы выделим из городского бюджета. Средства на выкуп мест в детских садах будут выделены с помощью правительства Красноярского края. Сегодня мы этот момент зафиксировали. Проектирование и строительство парка площадью 5 га будет осуществляться за счет федеральных, краевых и муниципальных средств, также этот проект войдет на следующий год в программу «Формирование комфортной городской среды». До прямой линии с президентом практически на 80% было понимание того, как решать все эти вопросы. Дело в том, что информация недостаточно хорошо доносилась до населения», - отметил Козиков.

В рамках обсуждения жители озвучили разные наболевшие темы, в том числе и вопросы развития дорожной инфраструктуры. Люди посетовали на отсутствие в некоторых местах тротуаров, дорог, спросили о способах транспортировки детей в новую школу. Депутат Александр Дроздов продолжил тему транспортной доступности предложением развивать внешнюю дорожную инфраструктуру.

«Микрорайон Солнечный активно развивается, его численность уже как в Центральном районе – 75 тысяч человек. Сегодня мы обсуждаем проблемы транспортной структуры внутри самого Солнечного, но и еще остро стоит на повестке дня вопрос доступности микрорайона для остального города. Для большинства жителей здесь нет работы, и основная работа – это промплощадки Советского и Ленинского районов. Соответственно, сейчас у нас одна дорога из Солнечного. Она переходит в одно узкое «горлышко» - выезд на Енисейский тракт, а оттуда уже на улицы 9 Мая, Гайдашовка, Краснодарская или Ястынская. Необходимо продолжать расширять доступность Солнечного и строить новые дороги. Дороги, в принципе, есть, это и улица Кразовская, которая делает обход микрорайона с другой стороны и выходит на улицу Пограничников. С одной стороны, она создает доступность рабочих мест для жителей Солнечного, минуя это «узкое горлышко». С другой стороны, у нас улица Башиловская находится в этом же ряду. Жители Советского района ими активно пользуются. Поэтому дороги, как таковые, есть, но некоторые из них не загрейдированы, некоторые не заасфальтированы. Жители в большинстве своем меня поддержали, и администрация города Красноярска согласилась, что эти дороги надо включать в перспективный план развития города», - рассказал Александр Дроздов.

В рамках обсуждения жители подняли и проблемы развития спортивной инфраструктуры. По этому вопросу высказалась депутат Елена Курамшина.

«Микрорайон прирастает молодыми семьями, и также мы не должны забывать о старшем поколении. Сегодня эти активные жители выступали и говорили о том, чтобы в микрорайоне были доступны занятия массовой физической культурой для людей старшего возраста. Я прояснила ситуацию. В нашем городе Красноярске работает программа «Старшее поколение», и на всех муниципальных учреждениях, это касается городских спортивных школ, работают группы со старшим поколением, для них ведут занятия с обученными инструкторами в некоммерческое время совершенно на безвозмездной основе. В микрорайоне у нас на сегодняшний день есть пока один спортивный объект – это центр «Солнечный» и там такие занятия уже организованы. В любом случае этот вопрос мы будем держать на контроле, потому что он действительно актуален как для молодых семей, так и для людей старшего поколения», - сообщила Курамшина.

Помимо обсуждения наболевших проблем состоялась и живая дискуссия по реализации разных инициатив самих жителей. Так, выступил с предложением по созданию еще одного общественного пространства - бульвара «Солнечный двор» - инициативный житель Красноярска, директор управляющей компании «Новый город» Сергей Головченко. Предлагается организовать такой сквер - бульвар на пересечении улиц 40 лет Победы и ул. Славы. На данный момент на территории между рядами домов находится пустырь. Идею появления парка Сергей Головченко вынашивал более 2,5 лет.

«Мы предлагаем создать такой бульвар, площадь которого будет порядка 2000 квадратных метров. Этот проект начинался с малого, потом мы постепенно начали его увеличивать, пытались реализовать, участвовали в конкурсах, но нигде не могли выиграть. Все это время проект разрастался и дополнялся самими жителями. И вот он вырос в проект современного, красивого бульвара, при этом мы учли пожелания всех жильцов. Дело в том, что четвёртый микрорайон – это жители, которые живут здесь дольше всех, это старшее поколение, одна большая семья. Они помнят, когда еще не было ни третьего, ни пятого микрорайонов, они просто выходили, собиралась все вместе, общались, жарили шашлыки, дети играли в футбол. И цель создания нашего бульвара – восстановить эту возможность комфортного и приятного времяпрепровождения с соседями. Мы хотим сделать зоны для барбекю, чтобы люди могли опять выходить и все вместе жарить шашлыки, обсуждать какие-то вопросы, объединяться. Также планируется зона отдыха для старшего поколения, зона активного отдыха для молодежи. Плюс это все будет замыкаться в одну беговую дорожку, благодаря которой, чтобы позаниматься, людям не нужно будет куда-то ездить, ходить на какие-то стадионы. Можно просто сделать здесь красивую дорожку с красивыми клумбами. Плюс здесь насажено очень много зелени, которая будет сохранена. Этот бульвар закольцован домами, и будет создаваться ощущение, как будто это маленький экопарк в большом городе», - рассказал Сергей Головченко.

Депутаты фракции одобрили инициативу жителя и отметили, что необходимо объединить усилия жителей и властей, чтобы претворить ее в жизнь. Поэтому в ближайшее время фракция будет рассматривать варианты получения финансирования для будущего бульвара.

по информации регионального отделения «Единой России»

фото: региональное отделение «Единой России»