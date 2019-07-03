Госдума приняла в I чтении законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе

Государственная дума РФ 27 июня в первом чтении единогласно приняла законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе. Документ устанавливает продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Почти 38 млн человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн человек - это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», - отметила она, добавив, что данные нормы необходимо включить в Трудовой кодекс Российской Федерации «с целью защиты прав женщин, работающих в сельской местности».

Как добавил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

Принятие законопроекта прокомментировала на своей странице в Facebook.com депутат Законодательного собрания от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина.

«Мои коллеги из фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ внесли законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Для понимания, данный законопроект, который на днях был принят в первом чтении, не добавляет никаких дополнительных прав, но он предотвращает возможность эти права изменить. То есть сокращённая рабочая неделя для женщин, работающих в сельской местности, теперь будет защищена Трудовым кодексом РФ. Будем надеяться, что и во втором, и в третьем чтении законопроект будет обязательно принят!», - написала Вера Оськина.

Напомним, в марте текущего года представители Минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия «Единая Россия» выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.

по информации регионального отделения партии «Единая Россия»