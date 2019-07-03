Губернатор Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкие слова

Губернатор Александр Усс по телефону связался с жительницей Канска, на вопрос которой он резко отреагировал во время визита в затопленный город. Женщина сообщила, что глава региона обещал уладить проблему с дорогой, о которой она говорила во время его приезда. Наталья считает инцидент исчерпанным и понимает, что губернатор был груб из-за эмоций.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», - цитирует Наталью РИА.Новости.

Напомним, накануне появилось видео общения губернатора Александра Усса с жителями во время визита в пострадавший от наводнения Канск. Глава региона резко ответил женщине на вопрос о дороге, а мужчине предложил «поправить воротничок». Глава пресс-службы краевого правительства сообщила, что видеозаписи не отражают реального разговора — фразы были вырваны из контекста.