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Губернатор Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкие слова

Главная Политика
Красноярск
08:31 3 Июля 2019
губернатор, канск, политика, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Александр Усс по телефону связался с жительницей Канска, на вопрос которой он резко отреагировал во время визита в затопленный город. Женщина сообщила, что глава региона обещал уладить проблему с дорогой, о которой она говорила во время его приезда. Наталья считает инцидент исчерпанным и понимает, что губернатор был груб из-за эмоций.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», - цитирует Наталью РИА.Новости.

Напомним, накануне появилось видео общения губернатора Александра Усса с жителями во время визита в пострадавший от наводнения Канск. Глава региона резко ответил женщине на вопрос о дороге, а мужчине предложил «поправить воротничок». Глава пресс-службы краевого правительства сообщила, что видеозаписи не отражают реального разговора — фразы были вырваны из контекста.

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