Владимир Путин проводит в Иркутской области совещание по ситуации с паводком

Президент Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, где десятки населенных пунктов оказались затопленными из-за паводка. Борт № 1 приземлился в Братске на обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит стран Большой двадцатки. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.

В совещании принимают участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, и др.

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и министр МЧС России Евгений Зиничев провели оперативное совещание в городе Тулун Иркутской области. Также они облетели затопленные территорий региона.

По данным МЧС, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов: это почти 1300 жилых домов, в которых проживают 2817 человек. Повреждены два автомобильных моста и шесть участков автомобильных дорог местного значения.