30 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владимир Путин проводит в Иркутской области совещание по ситуации с паводком

Главная Политика
Красноярск
16:30 29 Июня 2019
президент, путин, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Президент Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, где десятки населенных пунктов оказались затопленными из-за паводка. Борт № 1 приземлился в Братске на обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит стран Большой двадцатки. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.

В совещании принимают участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, и др. 

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и министр МЧС России Евгений Зиничев провели оперативное совещание в городе Тулун Иркутской области. Также они облетели затопленные территорий региона.

По данным МЧС, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов: это почти 1300 жилых домов, в которых проживают 2817 человек. Повреждены два автомобильных моста и шесть участков автомобильных дорог местного значения.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске планируют открыть полпредство международной федерации по хоккею с мячом

В Красноярске планируют открыть полпредство международной федерации по хоккею с мячом

28 Июня 2019 г.
Губернатор провел переговоры с президентом FIB Борисом Скрынником
Новости Красноярска: В Москве проходят Дни Красноярского края

В Москве проходят Дни Красноярского края

25 Июня 2019 г.
Событие приурочено к 85-летию со дня образования региона
Новости Красноярска: Наталия Фирюлина: Местная и краевая власть делает все для того, чтобы микрорайон Солнечный активно развивался

Наталия Фирюлина: Местная и краевая власть делает все для того, чтобы микрорайон Солнечный активно развивался

24 Июня 2019 г.
После разговора с Владимиром Путиным состоялось выездное совещание
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Новости Красноярска: Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

20 Июня 2019 г.
Женщина пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов
Новости Красноярска: В Красноярске начинается строительство арбитражного апелляционного суда

В Красноярске начинается строительство арбитражного апелляционного суда

20 Июня 2019 г.
Его возводят рядом с Арбитражным судом Красноярского края
Новости компаний
28/06
Жарче только цены на Škoda Kodiaq
26/06
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев в июле ждет увеличение тарифов ЖКХ

Красноярцев в июле ждет увеличение тарифов ЖКХ

26 Июня 2019 г.
Услуги подорожают на 2,4%
Новости Красноярска: Красноярские эксперты проверили качество кормов для домашних животных

Красноярские эксперты проверили качество кормов для домашних животных

28 Июня 2019 г.
Ученые нашли недостатки
Новости Красноярска: В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

26 Июня 2019 г.
Следователи подозревают, что врачи поставили неверный диагноз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356