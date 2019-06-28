В Красноярске планируют открыть полпредство международной федерации по хоккею с мячом

Власти намерены развивать и популяризировать хоккей с мячом в Красноярском крае. Губернатор Александр Усс в Москве провел переговоры на эту тему с президентом международной федерации хоккея с мячом и федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

«Участники встречи обсудили перспективы проведения в регионе ряда всероссийских и международных соревнований. Были достигнуты предварительные договоренности о разработке предложений по концепции проведения в Красноярске чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Также обсуждается возможность открытия на территории Красноярского края официального представительства международной федерации по хоккею с мячом FIB.

Отметим, что красноярская команда по хоккею с мячом «Енисей» является одной из самых титулованных в стране. По официальным данным, на счету красноярских хоккеистов более 30 побед в турнирах международного и всероссийского уровней.

К Универсиаде 2019 года в Красноярске был полностью реконструирован стадион «Енисей», который является домашней площадкой команды.